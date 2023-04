È Antonello Rossi 59 anni, tecnico comunale di Villanovaforru da 34 anni, il candidato sindaco che si contrapporrà all’attuale primo cittadino Checco Mereu alle elezioni comunali di fine maggio. E’ stato proposto dalla lista “Costruiamo insieme il domani”, che ha deciso di scendere in campo e costituire un alternativa democratica alla maggioranza che in questi cinque anni aveva governato da sola.

Rossi è una vecchia conoscenza della politica alerese, avendo svolto attività amministrativa per 22 anni. Cinque anni ( 2003- 2008) è stato assessore dei lavori pubblici nella giunta guidata da Lino Trudu mentre nel mandato successivo ( 2008-2012) lo stesso incarico lo aveva ricoperto nell'esecutivo guidato dalla sindaca Simonetta Zedda, l restanti anni li aveva trascorsi occupando gli scranni del Consiglio Comunale sia in maggioranza come in minoranza.

"Ho accettato con entusiasmo la proposta di guidare la lista - afferma Antonello Rossi- convinto che la possibilità di avere due liste in campo significhi soltanto un bene per il paese. Guido una lista civica ed eterogenea con persone che provengono da esperienze diverse ma animate dal desiderio di mettersi a disposizione per Ales”. Sulle cose fa fare, Rossi elenca le priorità. “Bisogna ridare decoro e pulizia al paese – spiega- recuperando quante più risorse possibili come avveniva in passato, quando abbiamo davvero cambiato il paese con importanti opere pubbliche, ora completamente assenti”.

Il sindaco Mereu punta invece orgogliosamente sulle tante cose fatte. “Abbiamo ottenuto risultati importanti – afferma- e riteniamo di aver fatto tantissime cose per migliorare Ales e Zeppara. In due anni di pandemia, dove non era semplice amministrare siamo stati vicini a tutti e con soddisfazione evidenziamo tanti obiettivi raggiunti con milioni di euro investiti, progettazioni concluse ed in itinere, interventi per strade, marciapiedi, rete idrica. scuole, sanità, sport, opere pubbliche, case a canone moderato”.

