I ladri sono entrati in azione in una casa alla periferia di Ales con un colpo studiato nei dettagli: hanno persino portato in strada la cassaforte, l’hanno forzata e poi sono fuggiti con sei fucili da caccia.

L’ennesimo furto in Marmilla risale a due notti fa quando i malviventi sono riusciti a entrare in una casa all’uscita del paese verso Curcuris.

Evidentemente conoscevano bene le abitudini del proprietario che proprio quella notte era a casa di altri familiari e quindi sono andati a colpo sicuro. Sono entrati nell’abitazione e hanno puntato direttamente alla cassaforte in cui venivano custodite le armi, l’hanno portata in strada e sono riusciti a forzarla con uno smeriglio.

I rumori hanno svegliato i vicini, qualcuno ha dato l’allarme ma non è bastato perché i ladri sono riusciti a caricare i sei fucili a bordo di un fuoristrada e a fuggire.

I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti per risalire agli autori del furto. Sopralluoghi nella casa e in strada per cercare elementi utili alle indagini, al vaglio anche eventuali filmati di impianti di videosorveglianza di privati mentre sembra che quelle pubbliche non fossero funzionanti.

Il furto di due notti fa segue quelli che sono stati messi a segno a dicembre a Simala, Gonnostramatza e in altri centri della Marmilla.

© Riproduzione riservata