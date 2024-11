È un giorno importante quello di domani per la riapertura del Museo del Giocattolo tradizionale della Sardegna. La sua chiusura risaliva allo scorso mese di luglio, ma ora la struttura culturale potrà essere nuovamente a disposizione di tutti, considerato che risultava molto frequentata e visitata soprattutto dalle scolaresche.

A gestirla è la “Giunone Soc. Coop.” di Genoni, che ha presentato l’offerta economicamente ritenuta più valida più un importo complessivo di 104.990 euro. Il contratto avrà la durata di tre anni e scadrà ad agosto 2027. Durante questo periodo di chiusura sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione e riqualificazione che nel frattempo si erano resi necessari. Chiusura che dall’amministrazione comunale hanno sempre dichiarato di carattere momentaneo, dovuta alla conclusione del contratto con la cooperativa che la gestiva.

In attesa che venisse espletata la nuova gara d’appalto per la gestione di era stato chiesto ai gestori precedenti di poter andare avanti, ma hanno risposto che non erano nelle condizioni di farlo. L’orario invernale di apertura: lunedì e martedì chiuso, mercoledì e giovedì 15.00-18.30, venerdì e sabato 10.00-13.00 / 15.00-18.30, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00-18.30.

