Sarà inaugurato domani alle 18 il rinnovato campo comunale di calcio di Ales, trasformato in erba sintetica. Il nuovo terreno di gioco, l’impianto di illuminazione a risparmio energetico e gli spalti restaurati hanno completato un intervento da 1,2 milioni di euro, cofinanziato da Regione e Comune.

Il test tecnico è stato superato lo scorso maggio dalla Lega Nazionale Dilettanti. Alla cerimonia insieme al sindaco Checco Mereu, parteciperanno fra gli altri il presidente regionale della Figc regionale Gianni Cadoni e il presidente storico dell’Ales Mario Diana.

Saranno presenti anche le vecchie glorie dell’Ales, calciatori che dagli anni Ottanta hanno difeso i colori della squadra, i dirigenti storici. ma anche tutti i componenti del gruppo squadra militante in Seconda Categoria. Non mancheranno nreppure i bambini e ragazzi del settore giovanile e a una formazione amatoriale over 40, che amplia ulteriormente il valore sociale del movimento calcistico locale. La struttura verrà benedetta dal parroco don Emanuele Deidda.

© Riproduzione riservata