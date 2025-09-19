Ales inaugura il nuovo campo sportivoSaranno presenti anche le vecchie glorie della squadra locale
Sarà inaugurato domani alle 18 il rinnovato campo comunale di calcio di Ales, trasformato in erba sintetica. Il nuovo terreno di gioco, l’impianto di illuminazione a risparmio energetico e gli spalti restaurati hanno completato un intervento da 1,2 milioni di euro, cofinanziato da Regione e Comune.
Il test tecnico è stato superato lo scorso maggio dalla Lega Nazionale Dilettanti. Alla cerimonia insieme al sindaco Checco Mereu, parteciperanno fra gli altri il presidente regionale della Figc regionale Gianni Cadoni e il presidente storico dell’Ales Mario Diana.
Saranno presenti anche le vecchie glorie dell’Ales, calciatori che dagli anni Ottanta hanno difeso i colori della squadra, i dirigenti storici. ma anche tutti i componenti del gruppo squadra militante in Seconda Categoria. Non mancheranno nreppure i bambini e ragazzi del settore giovanile e a una formazione amatoriale over 40, che amplia ulteriormente il valore sociale del movimento calcistico locale. La struttura verrà benedetta dal parroco don Emanuele Deidda.