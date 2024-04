Il sindaco Checco Mereu respinge l'immagine data ad Ales dal gruppo di minoranza che aveva denunciato come il paese fosse sporco e pieno di erbacce.

Il primo cittadino preferirebbe non parlarne ma poi replica alle accuse.

«Ales è un centro dove c'è molta campagna ed è normale che in certe vie ci possa essere l'erba un tantino più alta. Da qui però ad affermare che è abbandonato ce ne passa. In tanti che hanno letto le dichiarazioni del capogruppo dell'opposizione Antonello Rossi mi hanno chiamato o fermato per strada per dirmi che quanto detto non corrispondeva alla realtà».

«Teniamo conto che i due operai comunali si occupano anche di altre problematiche – evidenzia Mereu - ma ora sta partendo il cantiere Lavoras con l’assunzione di tre operai e a breve le maggiori criticità verranno superate». Sulla proposta avanzata dalla stessa minoranza che per quanto riguarda la pulizia dell’abitato consigliava di affidarla ad una ditta esterna, il sindaco afferma come «la soluzione non sia fattibile perché il Comune non ha le risorse adeguate».

