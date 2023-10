La sezione dell’Avis di Ales ha compiuto 35 anni, festeggiando il significativo traguardo con una giornata di aggregazione fra i tanti soci che dal 1988 hanno fatto parte dell’importante associazione di solidarietà, consentendo dalla sua nascita la donazione di quasi seimila sacche di sangue.

L'iniziativa ha preso il via nella sede sociale in corso Cattedrale, a cui è seguita la celebrazione della Santa Messa. Alla presenza di tante associazioni della provincia e non solo, nell’aula consiliare si è tenuta la cerimonia ufficiale aperta dai saluti istituzionali, fra i quali quelli del sindaco Checco Mereu. «Donare senza ricevere niente in cambio – ha detto Mereu - è lo spirito che accomuna tutte le persone che in silenzio fanno un gesto così bello».

Il presidente della sezione Avis alerese Marco Cara ha invece orgogliosamente messo in luce l’impegno e il numero delle donazioni effettuate: «Le sacche di sangue raccolte dalla fondazione a oggi non sono un punto di arrivo, ma di partenza, per continuare ad aiutare coloro che hanno bisogno», ha aggiunto. Presenti anche il presidente regionale Vincenzo Dore e quello provinciale Ignazio Podda.

La consegna emozionante delle 100 benemerenze ha chiuso i festeggiamenti.

