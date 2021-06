Come arriva l’estate si ripropone puntuale il problema della carenza di climatizzazione nel Consultorio familiare di Ales.

In giorni torridi ad afosi come quelli che stiamo vivendo attualmente, all’interno dei locali si raggiungono temperature vicine ai 40 gradi. Due giorni fa alcune donne in gravidanza, in attesa della visita programmata hanno accusato dei malori a causa del gran caldo. Il problema è ben noto alla dirigenza della Assl di Oristano, ma nonostante i solleciti e le tante promesse, chi di dovere non ha provveduto a sanare questa emergenza.

Il disservizio, che colpisce non solo gli utenti, ma anche i dipendenti della struttura sanitaria va avanti da lungo tempo e non riguarda solo i locali che ospitano il Comprensorio familiare ma anche il servizio Veterinario e la Neuropsichiatria infantile, tutti ubicato nel plesso che ospita anche il Poliambulatorio ad Ales.

Ieri mattina il segretario aziendale della Funzione pubblica della Cisl Marco Efisio Pisanu ha chiesto l’intervento del commissario straordinario della Assl di Oristano Antonio Francesco Cossu e del direttore per la prevenzione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro del distretto sanitario di Ales e Terralba.

“Ho sollecitato nuovamente i vertici aziendali a sanare il disservizio dell'impianto di condizionamento del Consultorio familiare di Ales - dice Marco Efisio Pisanu – la vicenda già segnalata negli anni precedenti non è stata ancora risolta. Ho sollecitato nuovamente la direzione della Assl di Oristano a risolvere il problema al fine di evitare possibili e spiacevoli ripercussioni sui dipendenti e gli utenti. Voglio ricordare che gli ambulatori del Consultorio sono frequentati, tra gli altri, dalle donne in gravidanza che, per la loro condizione, sono maggiormente soggette a malori a causa della elevata temperatura. Non solo, ho ricordato – conclude il sindacalista come anche l'ufficio invalidi Civili, frequentato da pazienti con gravi patologie, sia sprovvisto di impianto di condizionamento”. Alcuni residenti di Ales hanno segnalato il problema al sindaco. “Ho ricevuto diverse lamentele per l’assenza di climatizzazione dei locali del Consultorio - dice il sindaco e presidente del Distretto sanitario Francesco Mereu - ho preso visione del problema ed ho già segnalato i disservizio ai vertici della Assl di Oristano”.

