Il Comune di Siris ha pubblicato il bando pubblico relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna.

L’intervento rientra all’interno delle “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” della Regione. Le risorse stanziate in favore del Comune di Siris ammontano a poco più di 52mila euro per l’annualità 2026. Tra i requisiti, occorre avere la residenza a Siris e non aver beneficiato del contributo massimo previsto dalla normativa regionale (15mila euro).

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e comunque entro il limite massimo complessivo di 15mila euro, che si applica complessivamente al beneficiario e agli altri componenti del nucleo familiare.

Qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare abbiano già beneficiato di un contributo di importo inferiore ai 15mila euro, è ammissibile la concessione del contributo solo per la quota residua, fino al raggiungimento del limite massimo complessivo previsto. Le domande potranno essere presentate, con scadenza il 14 ottobre, via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune-siris-or.it), raccomandata A/R al Comune, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

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