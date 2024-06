I risultati erano l’ultimo dei pensieri per gli organizzatori dell’ A.C. Ales che possono ritenersi giustamente soddisfatti.

È stata infatti la solita grande festa di aggregazione, la terza edizione del torneo per mini calciatori “Marmilla Cup” che ad Ales ha visto presenti circa 800 atleti, con 60 squadre in rappresentanza di ben 27 società. L’evento ha riempito in quattro giorni le tribune con circa 3000 spettatori per una manifestazione che aveva principalmente finalità educativa.

Ne è convinto Damiano Cadoni, responsabile della Ales Accademy e allenatore dei Pulcini, società e scuola calcio nate nel 2021 per offrire uno spazio importante di crescita dei più giovani.

«Attraverso il pallone – spiega Cadoni - cerchiamo di trasmettere i sani valori dello sport come lealtà, rispetto, regole, disciplina, impegno, sacrificio, inclusione. Noi crediamo che i ragazzi d’oggi abbiamo bisogno di più giornate così per star bene ed essere felici».

Dalla categoria piccoli amici ai Giovanissimi si sono confrontati bambini e ragazzi di Ales, Isili, Santa Giusta, Guspini, Oristano, Nuoro, Barumini, Arbus, Senorbì. Durante il torneo spazio anche al Memorial “Diego Sannia” e a una giornata di calcio femminile.

Impegnati anche i più grandi con il calcio a 7 per tutti con “generazioni a confronto” dai 15 ai 99 anni.

