Albagiara, venerdì 26 e sabato 27 settembre i festeggiamenti in onore di San LussorioLe iniziative sono organizzate dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune
Si rinnovano, ad Albagiara, nei prossimi giorni, i festeggiamenti in onore di San Lussorio.
Le iniziative, previste per venerdì 26 e sabato 27 settembre, sono organizzate dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune.
Programma che prenderà il via venerdì, alle 22, con l’intrattenimento musicale con il gruppo “Fantasias de Ballos”; a seguire Dj set con “Merki & Simon”. Sabato, per la parte religiosa, alle 18, la processione per le vie del paese e la Santa Messa.
Alle 19.30, intrattenimento a cura del fisarmonicista Fabiano Simbula. Alle 22, chiusura con lo spettacolo musicale “Celebration Super Disco Mania” e chiusura con il dj set.