Tutto pronto ad Albagiara per la 23sima edizione della Sagra dei Legumi. Organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio di Comune, Regione, Fondazione di Sardegna e Consorzio Due Giare, i legumi saranno protagonisti di una due giorni (sabato e domenica) ricca di appuntamenti. A partire dal sabato pomeriggio, dalle 16, con la gara di Orienteering, l’apertura delle mostre, il “Pre-Sagra Fest” e balli in piazza. La domenica il clou. Dalle 8.30 l’escursione guidata a “Su Padenti e Altopiano della Giara”. Dalle 10, invece, l’apertura della Mostra Mercato di arti, mestieri e prodotti tipi e il via alla realizzazione dei tappeti artistici con legumi. Nel corso della mattinata anche visite guidate nei siti di interesse di Albagiara, dimostrazioni e realizzazione di prodotti tipici e di panificazione, oltre ad animazioni per le vie del paese. Alle 12.30 si parte con le degustazioni di piatti tipici a base di legumi, in piazza Mercato, e di piatti vegetariani e vegani, in via Cavour. Nel pomeriggio, dalle 16, per le vie del centro abitato, le sfilate con i gruppi di maschere “Is Corriolos” di Neoneli e “Is Mustayonis e S’Orku Foresu” di Sestu. Nel corse della serata anche musica e balli della tradizione sarda. “Una buona occasione – commenta il sindaco Marcello Pilloni – per mettere in mostra le nostre tradizioni e il nostro territorio. Speriamo possa essere un contributo allo sviluppo economico del paese”.

© Riproduzione riservata