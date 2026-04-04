Sono in corso, ad Albagiara, i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Pietro. Edificio da qualche anno inagibile e di conseguenza non frequentabile dai fedeli del paese. Un intervento necessario in quello che rappresenta il luogo di culto storico del paese (era la Chiesa Parrocchiale prima del 1976), situato all’interno dell’omonimo rione, nella parte meridionale del paese, accanto al cimitero vecchio. Nello specifico si stanno eseguendo i lavori nella copertura in legno, danneggiata dal tempo e dalle termiti e completamente sostituita con nuovo materiale. Per la ristrutturazione, l’amministrazione comunale ha potuto usufruire di un contributo regionale di 165mila euro, ottenuto dopo aver partecipato ad un bando destinato proprio al recupero delle Chiese del territorio.

I lavori dovrebbero terminare entro l’estate, prima della festa dedicata al Santo. “Nella chiesetta di San Pietro celebriamo una festa molto sentita nel paese – commenta il sindaco Marcello Pilloni – e al termine dei lavori, dopo anni, potremo nuovamente celebrare il prossimo 1 agosto la Santa Messa in suo onore”.

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