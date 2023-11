Ad Albagiara, giovedì, appuntamento per gli amanti dello sport e della lettura.

Ospite Mauro Berruto, attualmente deputato, ma già commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo e direttore tecnico di quella di tiro con l’arco.

Berruto, che sarà introdotto da Cristiana Garau, presenterà la riedizione del suo testo “Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove”. Argomento della serata, come suggerisce il titolo del libro, sarà il mestiere e la missione dell’allenatore.

Sarà l’ottavo appuntamento della rassegna itinerante “Chistionis”, organizzata dalla Biblioteca Gramsciana, in collaborazione con i Comuni di Usellus, Gonnosnò ed Albagiara.

Dalle 21.30, l’incontro sarà ospitato negli spazi della palestra comunale di via Cagliari, grazie anche al coordinamento della Pro loco locale.

«Un libro – spiega Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana - a metà fra racconto e biografia, di fatto una mappa per trasformare il potenziale in eccellenza, in cui anche il gesto dell’allenare, si tratti di una squadra o di qualsiasi gruppo di lavoro, è un’arte che rende le persone capaci di realizzare il proprio talento».

