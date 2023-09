Tutto pronto per l’avvio del servizio di mensa per il polo scolastico diffuso Montiferru –Planargia. Per la Scuola dell’Infanzia, si parte lunedì 2 ottobre, mentre per gli studenti della scuola secondaria di primo grado inizierà martedì 3 ottobre, esclusivamente per i giorni di rientro previsti dal calendario scolastico. Il servizio in oggetto verrà implementato con frequenza quotidiana (dal lunedì al venerdì), all’atto della partenza delle attività laboratoriali ed extracurricolari, previste da lunedì 23 ottobre.

Per la scuola primaria, la mensa inizierà il 23 ottobre, in concomitanza con l’avvio dei laboratori serali. È importante sottolineare come il servizio mensa è inserito nel progetto più ampio del Polo scolastico diffuso “Raighinas e Alas”, con le classi d’infanzia a Tresnuraghes e Scano, la primaria solo a Scano e la secondaria di primo grado a Tresnuraghes, che ospiterà anche alunni di Sagama, Magomadas, Tinnura e Sennariolo.

Questa decisione aveva creato inizialmente molte perplessità e malumori, ma gli amministratori del territorio interessato hanno sempre difeso con forza questa scelta, che consente, a loro dire, di poter frequentare una scuola di eccellenza, portando dei benefici soprattutto ai bambini e ragazzi che hanno a disposizione mensa, laboratori e scuolabus, a carico delle casse comunali.

