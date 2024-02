È stato avviato il progetto “Marmidda in lingua sarda”, un’iniziativa coinvolge i comuni di Ales, Baressa, Baradili, Gonnoscodina, Mogorella, Morgongiori, Pau, Ruinas, Senis, Usellus e Villa Verde. Diverse le attività previste nel progetto, tra cui l’apertura di uno sportello linguistico, già attivo, ospitato dal Comune di Ales.

Sarà a disposizione degli utenti su tutte le informazioni che riguardano la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in altri contesti, per consulenze bibliografiche, ortografiche e grammaticali, sitografiche, sul versante didattico e in quello giuridico-normativo riguardanti il sardo. Inoltre verranno organizzati due corsi di formazione e alfabetizzazione in lingua sarda, aperti alla popolazione.

Infine, l’organizzazione di un’attività culturale intitolata “Alberi su calàsciu”, che mira a far emergere opere inedite di tipo letterario di autori locali o su aspetti dell’identità culturale, purché scritte in lingua sarda, con la finalità di pubblicarle. Il servizio, operativo per 12 ore settimanali (il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 14) sarà operativo fino al 30 novembre prossimo.

