Parte anche negli uffici postali di Palmas Arborea e Tramatza il progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Poste Italiane, infatti, comunica che i due uffici postali, a partire da oggi, sono interessati dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. In particolare, i lavori comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti. Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Palmas Arborea e Tramatza la continuità di tutti i servizi. Per i palmaresi attivata una postazione dedicata nell’ufficio postale di via Firenze a Oristano, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Gli abitanti di Tramatza, invece, si potranno rivolgere presso la sede di San Vero Milis (anche in questo caso sarà presente una postazione dedicata), sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Sia la sede di via Firenze ad Oristano che quella di San Vero Milis sono dotate di ATM Postamat, operativo sette giorni su. Gli interventi previsti nei due uffici di Palmas Arborea e Tramatza avranno una durata stimata in circa 15 giorni lavorativi.

© Riproduzione riservata