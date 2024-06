Nuovo servizio al via da martedì 11 giugno nel Barigadu. Parte infatti il supporto a domicilio che vede collaborare la rete Barigadu solidale, la Fondazione di Sardegna e la cooperativa sociale L’Arca. Vari i servizi offerti: gli operatori terranno i contatti con gli Ascot o con i medici di famiglia (eventualmente anche via mail o telefonicamente) per la richiesta e ricezione delle impegnative per farmaci e visite mediche. Sarà garantito il ritiro dei farmaci presso le farmacie locali e la consegna a casa degli anziani che ne faranno richiesta. Il servizio provvederà anche a prenotare visite mediche mediante contatto telefonico o sulla piattaforma del Cup web Sardegna.

Vi sarà inoltre la possibilità di provvedere all’acquisto e alla consegna della spesa da effettuarsi negli esercizi commerciali dei paesi coinvolti. Lo sportello sarà attivo a Sorradile il martedì dalle 10 alle 12, a Busachi il mercoledì dalle 8,30 alle 11, ad Ula Tirso il mercoledì dalle 11 alle 13.30, a Samugheo il giovedì dalle 9 alle 13.30. Gli anziani potranno accedere al servizio contattando l’operatore al numero 3792310154 o contattando l’ufficio dei servizi sociali del proprio Comune.

