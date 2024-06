Sono partite, a Pau, le attività estive dedicate ai bambini e ragazzi. Per tutto il mese di luglio il programma messo in campo dall’amministrazione comunale del piccolo centro sul Monte Arci e dalla Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, che gestisce il servizio. Saranno diverse le esperienze previste. Si parte con lo Spiaggia Day: il primo appuntamento è per domani, con partenza alle 8.30 e rientro alle 13.30; le altre date previste sono il 9, 18 e 30 luglio, tra la marina di Torregrande e quella di Arborea. Previste, inoltre le “Giornate al Parco”, dalle 9 alle 12 del 4, 16, 25 luglio e 1 agosto. Tra le attività i Giochi D’Acqua, il Luna Park del Riciclo, la Caccia al Tesoro Bagnata e “Giochiamo Insieme”. Infine il “Piscina Day”, dalle 8.30 alle 13.30, il 2, 11 e 23 luglio. Tante le opzioni, dunque, a disposizione dei piccoli e delle loro famiglie. “Il comune – commenta la sindaca Alessia Valente - come per le precedenti annualità organizza le attività estive. Le stesse, oltre ad un aspetto socio ricreativo, hanno anche una finalità educativa e quindi doveroso per l'amministrazione attivarle”.

© Riproduzione riservata