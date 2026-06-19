Si è riunito nella sede del Poliambulatorio di Ales, il Comitato di distretto di Ales‑Terralba, convocato per presentare ai sindaci del territorio la nuova direttrice facente funzioni del distretto, Marilena Muggianu, e per condividere con gli amministratori – compresi i neoeletti – lo stato di attuazione della programmazione aziendale finalizzata a superare le criticità del distretto in un’ottica pienamente aziendale.

Dopo i saluti del presidente del Comitato, il sindaco di Ales Francesco Mereu, che ha richiamato la grave emergenza legata alla carenza dei medici di medicina generale, è intervenuta la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina. «Sugli Ascot il nostro impegno è massimo – ha spiegato –. Nell’ultimo anno abbiamo pubblicato quattro bandi per arruolare nuovi professionisti, compresi i medici in pensione. Continueremo nella ricerca di personale per incrementare i turni e ottimizzare gli accessi».

La manager ha illustrato anche il ruolo delle sette Case della Comunità, con i lavori già conclusi a Bosa e Laconi e in fase di chiusura entro giugno nelle sedi di Oristano, Ghilarza, Samugheo, Santu Lussurgiu e Tramatza. Qui operano i case manager, infermieri dedicati alla presa in carico dei pazienti cronici per ridurre il ricorso improprio al medico di famiglia o agli Ascot. È inoltre in avvio un ambulatorio per il follow‑up oncologico, inizialmente nella sede di Oristano.

Per il distretto di Ales‑Terralba, attualmente dotato della Casa della Comunità di Laconi, l’obiettivo è «mettere in rete tutte le altre strutture del territorio, come Ales, Terralba e Mogoro, sfruttando anche la telemedicina», ha chiarito Cattina. Sul servizio di continuità assistenziale ha ricordato le difficoltà di copertura, citando il caso di Uras, e l’importanza del numero unico 116 117 per conoscere il punto attivo più vicino.

Ampio spazio anche alla specialistica ambulatoriale, che nel distretto conta circa 600 ore settimanali: «Esistono margini di miglioramento significativi», ha detto la direttrice. Per la salute mentale, la Asl attende lo scorrimento della graduatoria Ares per l’arrivo di nuovi psichiatri, con l’eventualità di un nuovo bando.

La nuova direttrice del distretto, Marilena Muggianu, ha spiegato il mandato ricevuto: «Effettuerò una mappatura dettagliata dei servizi per riorganizzarli al meglio. Le Case della Comunità sono un’opportunità preziosa: a Laconi stiamo già creando connessioni con gli specialisti ospedalieri e avviando percorsi di televisita».

Alla riunione hanno partecipato numerosi sindaci del territorio, che hanno espresso sostegno alla nuova direttrice e l’impegno a collaborare per superare le criticità sanitarie del distretto.

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