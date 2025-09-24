Eletta ad Aidomaggiore la nuova sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi: è Giorgia Marras.

La prima cittadina, durante la cerimonia di insediamento, ha ringraziato compagni ed elettori, sottolineando come questo incarico rappresenti per lei e per i suoi coetanei «una grande opportunità di crescita e di responsabilità verso la comunità».

Alla guida del gruppo “Uniti per Aidomaggiore”, la sindaca seguirà anche la delega ai Rapporti con Enti e Istituzioni e all’Istruzione. Al suo fianco il vice sindaco Francesco Virdis, con delega alla Cultura e all’assistenza a giovani e anziani. Completano la squadra Alessia Catarinangeli (Ambiente), Eleonora Marras (Sport) e Marta Muroni (Giochi e Tempo libero).

La neo sindaca ha ricordato l’importanza di impegnarsi per una comunità inclusiva, attenta alla collaborazione e al rispetto reciproco.

«Cercherò di esercitare al meglio la carica che mi è stata affidata e di essere esempio e stimolo per tutti i ragazzi di Aidomaggiore», ha detto Giorgia Marras.

Un progetto di cittadinanza attiva nel paese guidato dal sindaco Antonello Virdis. Con lui a credere nel progetto la dirigente scolastica Bonacattu Brasu e il professor Mario Di Rubbo, promotori dell’iniziativa. Accanto al gruppo guidato da Giorgia Marras, hanno presentato il loro programma anche Ilenia Ardu e Michela Masia, che hanno posto al centro della loro proposta il sostegno agli anziani, la valorizzazione delle tradizioni, la cura degli spazi pubblici e la promozione delle bellezze storiche del territorio.

«Ci saranno tante occasioni per dimostrare il nostro impegno e la voglia di fare – hanno detto - e siamo pronti a contribuire con idee e proposte per migliorare la nostra comunità».

L’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi ad Aidomaggiore si conferma così come un laboratorio di democrazia e partecipazione, capace di formare i cittadini di domani.

