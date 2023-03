Un furto è stato messo a segno durante la scorsa notte nella tabaccheria edicola di Aidomaggiore. Bottino: 2mila euro di sigarette.

Il colpo è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri della stazione del paese alle 6 del mattino, quando hanno visto che la porta d’ingresso della rivendita era spalancata. A quel punto i militari hanno fatto scattare l’allarme, avvisando naturalmente la proprietaria della tabaccheria e i colleghi vicini.

La compagnia di Macomer è riuscita a fermare il sospettato, arrestato in flagranza col bottino: un uomo residente a Macomer che domani comparirà in tribunale a Oristano per il processo per direttissima. I militari sono impegnati in una attività di controllo del territorio dopo una serie di furti.

