La riapertura dell’aeroporto di Fenosu adesso è più vicina.

Enac ed Aeronike, socio di maggioranza della Sogeaor (società di gestione dello salo oristanese) hanno sottoscritto a Roma la convenzione per il riavvio dell’infrastruttura.

«È l’atto preliminare - fa sapere Riccardo Faticoni, amministratore della società cagliaritana - ora dobbiamo adempiere ad alcune prescrizioni che saranno completate nel più breve tempo possibile».

Il prossimo passo sarà la firma della concessione, ultimo step prima di riaprire la pista al traffico voli dell’aviazione generale: aerotaxi e aerei privati. «Improbabile che si riesca a completare l’iter durante l’estate - precisa Faticoni - la parte più farraginosa riguarda l’aggiornamento dell’AIP, a cura dell’Enav (Ente per l’assistenza di volo). Si tratta delle informazioni aeronautiche essenziali per la navigazione aerea in uno Stato».

Riccardo Faticoni, amministratore Aeronike, e Alessio Quaranta, Direttore generale Enac

Dal punto di vista logistico lo scalo è pronto, «sono necessari dei minimi accorgimenti che non implicheranno alcun ritardo», conclude Faticoni che per il futuro dell’infrastruttura oristanese ha un obiettivo ambizioso: farlo diventare un centro internazionale per la formazione dei piloti.

