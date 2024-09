Ad Ardauli si punta a mettere mano alla viabilità rurale.

La Giunta Fadda ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo per la messa in sicurezza delle strade rurali del paese. L’Amministrazione comunale sta partecipando ad un bando ministeriale diretto ad assegnare fondi sugli investimenti stradali nei piccoli Comuni per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti.

L’obiettivo del Comune è quello di intervenire su diverse strade campestri e in particolare su "Funtana - Orroia e' omminiga - Inza a susu", “Fontana di Putzolu”, “Piriaga”, “Oliedu”, “Istili' sa serra - ena longa”, “Monte calighe sa serra”, “Sa noedda”; , “Tulei - San Antonio”, “Sa rughe noa”, “Malochis canale”, “Serra zani”, “Mindedda”, “Sanzelusai”.

Il progetto approvato dall’esecutivo prevede un quadro economico di 200mila euro.

