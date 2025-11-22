Ad Ardauli il Comune mette in campo 18 borse di studioEcco tutti i requisiti
Ad Ardauli l’Amministrazione guidata dalla sindaca Tina Fadda assegnerà 18 borse di studio agli studenti meritevoli che si sono distinti nell’anno scolastico 2024/2025. Per questo nei giorni scorsi la Giunta ha approvato i criteri per assegnare le borse di studio per le quali sono state individuate risorse per 5 mila euro.
In particolare si daranno 2 borse di studio di 100 euro a favore di studenti che hanno conseguito la licenza media; 8 borse di studio di 200 euro a studenti che abbiano frequentato le classi dalla prima alla quarta della scuola secondaria di secondo grado. Ed ancora 2 borse di studio di merito dell’importo di 300 euro a favore di studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 4 borse di studio di 400 euro per studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello e 2 borse di studio di merito, dell’importo di 500 euro a favore di studenti che abbiano conseguito la laurea di secondo livello o la laurea a ciclo unico.
Si dovrà essere residenti ad Ardauli. Si dovrà inoltre aver conseguito la licenza media con votazione non inferiore a 9/10 e non essere stato ripetente nell’anno scolastico di conseguimento del titolo; essere stati iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 ad un corso di scuola superiore di secondo grado conseguendo la promozione alla classe o al corso successivo senza l’ausilio di corsi di recupero, e con votazione media non inferiore a 8. Ed ancora tra i criteri aver conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi Istituto Superiore Statale legalmente riconosciuto con votazione non inferiore a 90/100 e non essere stato ripetente nell’anno scolastico di conseguimento del titolo; avere conseguito la laurea di primo livello o laurea di secondo livello o la laurea a ciclo unico in corso regolare di studi con votazione non inferiore a 100/110; non aver conseguito la Laurea in qualità di studente “Fuori Corso”.
A parità di punteggio massimo conseguibile prevarrà la lode. Nel caso di mancata assegnazione di borse di studio in una delle due categorie di laurea , le somme saranno messe a disposizione per ampliare il numero di borse di studio a disposizione nell’altra categoria.