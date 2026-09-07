Il cane più bello è Leopard Coral, un pastore australiano di proprietà di Carla Scano: ha vinto il Best In Show dell'Esposizione Nazionale Canina della Sardegna andata in scena ieri a Santa Giusta al parco di Cirras, evento organizzato come sempre dal gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi”. Secondo posto per Beatrix Potter, un setter irlandese di Giorgia Masala. Terzo posto per Castel Budria, un Whippet, di Maurizio Farci. Così ha deciso una giuria di caratura internazionale che si è cimentata nella valutazione di tutti i soggetti presenti all’Expo: in tutti 411.

«Non avevamo mai raggiunto così tante iscrizioni», spiega Filippo Cadoni, dell’associazione, «tante presenze sulla passerella ma anche tanti ospiti arrivati a Cirras per ammirare le tantissime razze presenti. Questa volta all'esposizione canine erano presenti cani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero». La tipicità del parco che accoglie la manifestazione ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere un'intera giornata all’insegna della cinofilia immersi nella natura.

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