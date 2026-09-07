Secondo appuntamento, venerdì 11 settembre, a Villa Verde, con “Parole nel Bosco”.

L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” e dall’associazione “Bàini 2.0”, si svolgerà tra la fine di agosto e la prima metà di settembre.

La settima edizione della rassegna ha come tema “Geografie Interiori” e ad ospitare le serate sarà un salotto letterario all’ombra degli alberi di “Mitza Margiani”. Il nuovo ospite di “Parole nel Bosco” sarà Davide Piras che presenterà il romanzo “Femmenella”.

A dialogare con lui ci sarà Roberto Scema. L’appuntamento è venerdì, alle 17.30 nel bosco di “Mitza Margiani”.

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