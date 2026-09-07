Tempo di grandi preparativi in vista della festa della Madonna di Regnos Altos, uno degli appuntamenti più identitari della città e dell’intero territorio. Tra le iniziative che accompagneranno il fine settimana spicca il ritorno del progetto curato da DecoriAmo Bosa APS, l’associazione presieduta da Maria Pia Cossu, che riporterà nei vicoli di Sa Costa la magia della luce votiva e della partecipazione collettiva.

L’associazione, in collaborazione con il Comune, illuminerà alcune delle scalinate più caratteristiche del quartiere medievale con una luce bianca calda, creando percorsi di lumini che affiancheranno gli storici altarini realizzati dai volontari e le tradizionali bandierine colorate che da sempre adornano le stradine in onore della Madonna. «Noi illumineremo alcune scalinate, ma ci piacerebbe vedere tante piccole luci comparire alle finestre, sui balconi, davanti alle case e lungo i vicoli - spiega la presidente Maria Pia Cossu – con un grande valore comunitario dell’iniziativa. È un modo per partecipare e rendere omaggio alla Madonna – aggiunge - creando un’atmosfera di festa ma anche di raccoglimento. Vorremmo che fossero gli stessi abitanti a contribuire a rendere ancora più suggestiva Sa Costa».

L’invito è rivolto soprattutto a chi il quartiere lo abita tutto l’anno e a chi torna a viverlo nei mesi estivi: basta una candela, un lumino alla finestra o davanti all’uscio, per rendere i vicoli più raccolti e accompagnare con devozione una delle feste più sentite dalla comunità bosana.

L’iniziativa riprende l’esperienza di due anni fa per Regnos Altos e quella della Settimana Santa, quando DecoriAmo Bosa aveva scelto la luce delle candele per accompagnare la Via Crucis. Per l’edizione 2026 l’obiettivo è estendere l’allestimento a più punti, inserendolo con discrezione nel contesto tradizionale della festa e affiancando il lavoro prezioso dei volontari che da sempre realizzano gli altarini e curano le bandierine.

Cossu rivolge anche un appello ai visitatori: «Chiediamo di rispettare i lumini, senza spostarli o portarli via. Verranno recuperati al termine della manifestazione e riutilizzati per altre iniziative dedicate alla città». DecoriAmo Bosa APS è una piccola realtà nata dall’impegno di cittadini che hanno scelto di mettere tempo e creatività al servizio della comunità, promuovendo quella che definiscono “economia della bellezza”: cura del borgo, collaborazione e partecipazione attiva. Sa Costa si prepara così a risplendere ancora una volta, tra luce, tradizione e devozione, in attesa della festa che ogni anno unisce la città attorno alla sua Madonna.

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