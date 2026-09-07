Ritornano, a Siamanna, le attività di aggregazione sociale dedicate alle persone adulte con età superiore ai 60 anni. Il servizio è organizzato dal Comune e dalla Cooperativa Sociale “Zerocento” e prevede una serie di attività nel corso dell’annualità 2026/2027.

Tra le iniziative programmate sono previsti laboratori creativi, gite, gemellaggi, mercatini e attività ricreative. Obiettivo principale è quello di stimolare la socializzazione e trascorrere tempo in condivisione.

Il centro riaprirà a partire da martedì 8 settembre, il martedì e il venerdì, dalle 15 alle 18. Per le iscrizioni ci si può recare presso il Centro Sociale nei due giorni stabiliti.

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