Da giovedì 10 a domenica 13 settembre, in occasione di Sardegna Cavalli 2026, scattano alcune limitazioni temporanee alla sosta nella zona dell’impianto ippico di Sa Rodia. Il Comune ha disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata, nei tratti interessati dall’ordinanza.

Il provvedimento riguarda via Giuseppe Morosini, dalla rotatoria della circonvallazione Ovest fino alla Società Oristanese di Equitazione, e il successivo prolungamento verso l’azienda Falchi per circa 400 metri. Il divieto interessa inoltre la strada di fronte alla SOE, per altri 400 metri, e la strada a fianco dell’Hostel Rodia, dall’ingresso del Palasport fino a viale Repubblica.

Le modifiche sono state introdotte per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza della circolazione nell’area. Restano esclusi dai divieti, quando necessario, i mezzi di polizia, antincendio e pronto soccorso. Gli agenti potranno inoltre adottare ulteriori provvedimenti in caso di esigenze legate alla viabilità.

Per chi raggiungerà l’evento in auto sarà quindi importante prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ai divieti, evitando di lasciare il veicolo nei tratti interessati, dove è prevista la rimozione coatta.

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