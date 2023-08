Libri, musica in piazza e confronto su temi importanti. Ad Albagiara e Usellus, tra venerdì e sabato, doppio appuntamento. In Marmilla proseguono, dunque, i momenti culturali e di aggregazione nelle calde serate estive. Ad Albagiara, venerdì, per il cartellone di “Giaras in Festas”, stilato dal Consorzio Due Giare, ci sarà la musica di “Ballus a fisarmonica e chitarra”, con la collaborazione dell’associazione “Palazzo d’Inverno”. Alle 21.30, nella casa museo del paese, si esibiranno Nicola Tatti e Davide Crabu.

A Usellus, sabato, quinto appuntamento della terza edizione della rassegna letteraria e culturale “Chistionis”, organizzata dalla Biblioteca Gramsciana. Alle 18.30, nello spazio all’aperto della biblioteca comunale, Roberto Brambilla presenterà il suo testo "’Donde està Daniel Schapira desaparecido". Nel corso della serata interverrà Marco Atzori. La rassegna, oltre a Usellus, si tiene anche nei comuni di Albagiara e Gonnosnò. “Un territorio vivo e propositivo - commenta il presidente del Consorzio “Due Giare” Lino Zedda - cittadini, emigrati e turisti possono continuare a godere di queste proposte diversificate”.

