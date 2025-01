Ancora due settimane ad Abbasanta per accedere agli interventi diretti a sostenere la prima infanzia con l’abbattimento dei costi di frequenza dell’asilo nido. Potranno infatti essere presentate sino al 31 gennaio le richieste per accedere alla misura regionale “Bonus Nidi Gratis”.

Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, che hanno almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni, anche in adozione o affido. Dovrà essere presentato l’Isee in corso di validità.

«Si potrà auto dichiarare che il valore non supera il tetto massimo previsto di 40.000 euro. Il Comune riceverà comunque le domande ammettendole “con riserva” e considerando quale fascia di contributo quella prevista tra i 30.000 e i 40.000 euro. Qualora in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato dovesse risultare superiore al massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del finanziamento», si precisa nel bando. La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito del Comune.

