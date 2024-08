Il cambiamento inizia anche dal ritrovare il senso di meraviglia, il gusto di assistere agli spettacoli degli artisti nelle strade e nelle piazze. Parte domani pomeriggio alle 16 la due giorni del 27° "Girovagando", il festival internazionale di teatro in strada, organizzato dall'associazione omonima e da Theatre en Vol.

L’arte e la fantasia utilizzate anche per tenere alta l'attenzione sull’urgenza del tema ecologico e ambientale, per questo la scelta di partire dal paesino del Montiferru, un'area duramente colpita dagli incendi di tre anni fa.

Sabato si inizia alle 16 nel Centro di Comunità con il laboratorio “Richiamare la biodiversità”, curato dal duo Animateria, durante il quale bambini e adulti saranno coinvolti nella realizzazione con materiali naturali di casette per insetti e piccoli rettili i cui habitat sono minacciati dai cambiamenti climatici e dalla distruzione provocata dall’uomo. Domenica verranno ultimati i lavori e trovata una sede per i "bugs hotel".

Sabato sera in piazza Rimembranza alle 19.30 l'esibizione degli artisti uruguayani Duo Vapi che arrivano volteggiando in sella alle loro biciclette. La compagnia Theatre en Vol è protagonista in “Il grande spettacolo della fine del mondo”, che affronta il tema del cambiamento climatico e ha appena vinto il premio come miglior spettacolo teatrale al Nišville Jazz Theater Festival a Niš, in Serbia. Infine, Girovago e Rondella Family Theater mette in scena, con lo spettacolo “Manoviva”, il poetico e surreale micromondo di Manin e Manon, due minuscoli artisti interpretati da mani rivestite da piccolissimi abiti e oggetti di scena (Parco San Sebastiano, ore 22).

Domenica alle 19.30 lo spettacolo di teatro e circo acrobatico “Mala educacion” del Circo Patua dall’Uruguay. A seguire in via Roma il Circo Eia dalla Spagna che coinvolge il pubblico nelle sue acrobazie, Chiusura con la compagnia Dromosofista per un viaggio stralunato ai confini del mondo con “Antipodi”, mescolando teatro di figura, ombre cinesi, manipolazione di oggetti e teatro fisico (Parco San Sebastiano, ore 22).

