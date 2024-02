Nuova ordinanza del sindaco di Paulilatino Domenico Gallus per vietare l’utilizzo per scopi potabili dell’acqua della rete. Un provvedimento preso a seguito delle ultime rilevazioni effettuate: l’acqua è risultata troppo torbida per poterla utilizzare se non per scopi non potabili.

“Per la tutela della pubblica salute si rende necessario adottare apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in tutto il territorio comunale”, viene chiarito nel documento.

Sino a nuova comunicazione, quindi, l’acqua del rubinetto potrà essere utilizzata esclusivamente per gli usi igienici. Una situazione che, con le piogge, a Paulilatino puntualmente si ripete. Accade infatti che nel caso in cui si verificano precipitazioni abbondanti , queste smuovono la terra che si va quindi ad infiltrare nella sorgente naturale, rendendo l’acqua torbida.

