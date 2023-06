Dopo le segnalazioni della Asl di Oristano, dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, che ha comunicato la non conformità ai requisiti minimi per i valori dei parametri stabiliti, il sindaco di Bosa Piero Casula ha emanato una ordinanza cautelativa che vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari, mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona.

Dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione, vige dunque il divieto dell'utilizzo dell'acqua - per scopi potabili e alimentari - in tutto il territorio comunale di Bosa, mentre è consentito l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l'igiene della persona.

L'Ente gestore Abbanoa avrà cura di garantire idonei punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano alimentare, nel territorio urbano, dandone informazione e identificati nei seguenti siti: Bosa: Via Roma, ingresso da Macomer; Bosa Marina: Piazza Gorbaciov, angolo Via Genova.

