Quando hanno visto da vicino i cani poliziotti sono rimasti senza parole. Per alcuni era un desidero nel cassetto che si è finalmente realizzato.

È stata una giornata speciale quella che hanno vissuto gli alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Binna-Dalmasso” di Macomer.

Scortati dalle insegnanti hanno visitato il Caip, il Centro di addestramento della Polizia di Stato che sorge proprio ad Abbasanta.

L’iniziativa è stata promossa dal Siulp, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia con la collaborazione della direzione del Centro.

«Il sentimento di vicinanza alle istituzioni - ha detto Luca Magistrali, segretario provinciale del Siulp a Oristano - è un valore irrinunciabile nel percorso di educazione alla legalità che la Polizia di Stato stessa promuove in più modi. Va coltivato sin dall’infanzia. In questo senso ritengo valida e spero replicabile l’iniziativa realizzata. Ringrazio il direttore del Caip, Roberto Pietrosanti, per la sempre cortese disponibilità, la dirigente scolastica Rosella Uda e le insegnanti della scuola dell’infanzia per l’apprezzata occasione».

Durante la mattina i piccoli studenti di Macomer hanno visitato la struttura e poi conosciuto i cani poliziotti. Ma anche scoperto cosa fanno quando anche loro sono in servizio e come vengono addestrati prima di entrare in azione. I bambini, al termine di tutte le spiegazioni che non dimenticheranno facilmente, non hanno voluto rinunciare alle foto di rito assieme agli amici a quattro zampe ma anche assieme agli agenti in divisa.

