Si terrà questo pomeriggio, a Villaurbana, l’inaugurazione della prima stazione di ricarica per le auto elettriche del paese. Alle 18 si taglierà il nastro sulla colonnina per la ricarica, sorta grazie alla generosità di un cittadino anonimo che ha donato la struttura, trovando la collaborazione dell’amministrazione comunale nella realizzazione dell’opera. “Il nostro concittadino – commenta il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu, 37 anni – ha voluto omaggiare la comunità di questa importante infrastruttura in quanto crede fortemente nella transizione ecologica in tema di trasporti”.

La colonnina è stata posizionata nella centralissima piazza Falcone-Borsellino, a pochi metri dalla strada principale del paese, via Vittorio Emanuele, con accesso libero a chiunque ne vorrà usufruire. In occasione dell’inaugurazione saranno presenti alcune autovetture elettriche, per una dimostrazione pratica sulle modalità di rifornimento, e degli esperti del settore che daranno informazioni sul tema e risponderanno alle eventuali domande dei presenti, su caratteristiche e funzionamento dei veicoli alimentati con energia elettrica. “Per noi – prosegue Pireddu – è un momento molto importante perché grazie a questo concittadino abbiamo l’occasione di avere una stazione di ricarica in paese per i residenti ma anche per chi è solo di passaggio e avrà la necessità di approvvigionamento elettrico per il proprio mezzo”.

© Riproduzione riservata