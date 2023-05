A Torregrande torna la Giornata ecologica e per ripulire la borgata marina scendono in campo anche 120 studenti.

La terza edizione dell’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con Formula Ambiente, la ditta che in città gestisce il servizio di igiene urbana, è in programma sabato e coinvolgerà anche le prime e seconde classi della scuola media di viale Diaz.

«Come nelle precedenti edizioni, ci aspettiamo un gran numero di iscritti - è l’auspicio dell’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, che insieme al responsabile del cantiere di Oristano, Fabio Fresu, ha effettuato un sopralluogo nella marina per individuare i punti più critici - Se l’affluenza sarà importante, la raccolta si dislocherà in diversi punti della borgata: sicuramente, a ridosso del porticciolo turistico, nella pineta di fronte al Tennis Club e nelle vie interne, dove purtroppo, durante il sopralluogo, abbiamo notato numerose buste abbandonate».

Appuntamento alle 8.30 nel piazzale della Torre: a tutti i partecipanti sarà consegnato un Kit composto maglietta, guanti, buste e una borraccia. Grazie al Ceas sarà anche l’occasione per illustrare ai più giovani i concetti base dell’educazione ambientale. La giornata ecologica si concluderà alle 12.30 con l’estrazione di alcuni premi e una merenda a base di frutta presso il chiosco Eolo.

