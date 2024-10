Nel corso del mese di ottobre, a Siris, partirà il corso di Ginnastica Dolce dedicato alla popolazione residente. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata da Emanuele Pilloni, che ha inserito l’attività all’interno delle azioni tese alla promozione dell’attività motoria, sia come veicolo di socializzazione per la popolazione, sia per il miglioramento dello stato psico-fisico della persona. Il corso sarà rivolto ai residenti a Siris con un’età superiore ai 17 anni, a partire dal mese di ottobre fino a luglio 2025, con la possibilità di ammissione di utenti non residenti, nel limite della disponibilità di posti. “Lo scopo dell’iniziativa – commenta il sindaco - è quello di allenare il corpo e creare un momento di socialità per l'intera popolazione, oltre a contribuire al miglioramento del loro stato psico-fisico”.

