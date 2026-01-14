Sabato 24 gennaio, a partire dalle 16.30, nell’aula consiliare del Comune di Sini si terrà un incontro dedicato al focus sull’importanza della comunicazione per il territorio.

Appuntamento che verrà tenuto da Marta Cicilloni, esperta di Comunicazione e Marketing, che guiderà un breve presentazione sull’importanza di farsi trovare oggi per far conoscere e promuovere la propria azienda, la propria struttura ricettiva, il proprio Comune o Ente per valorizzare e promuovere il territorio.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati diversi strumenti chiave e base riferiti all’argomento. A seguire, la serata si chiuderà con la presentazione del libro della stessa Cicilloni, intitolato “Le nostre tracce”, edito da Santelli Editore Milano, e distribuito a livello nazionale.

