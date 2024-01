Nelle prossime settimane prenderà il via il servizio di Ludoteca rivolto ai bambini residenti nei Comuni di Siamanna e Siapiccia. Un servizio intercomunale che prevede l’apertura due volte a settimana; due le opzioni possibili, con scelta definitiva che verrà comunicata nei prossimi giorni: la prima prevede due pomeriggi (uno a Siamanna e uno a Siapiccia), la seconda un pomeriggio e il sabato mattina (sempre una volta a testa nei due paesi).

Le attività verranno svolte nei locali della Ludoteca comunale di Siamanna, in via Satta, e nel Centro di Aggregazione socio-culturale di Siapiccia, in via Gramsci. Proprio in vista dell’inizio delle attività, nella giornata di oggi è in programma l’incontro con le famiglie, alle 16.30.

Nella sala consiliare del Comune di Siamanna, verranno presentate tutte le iniziative rivolte ai minori dai 3 anni (compiuti e scolarizzati) agli 11 anni (frequentanti la prima classe della Scuola Media Inferiore). Nel corso dell’incontro, inoltre, verranno definiti anche gli orari di apertura del servizio.

