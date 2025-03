Il Consiglio comunale di Paulilatino, all’unanimità, ha dato il via libera alla gestione associata tramite convenzione del servizio di segreteria tra i Comuni di Paulilatino (comune capofila), Sindia, Aidomaggiore e Birori, con decorrenza dalla data di presa in servizio del titolare della convenzione.

Secondo la convenzione approvata, il Comune di Paulilatino beneficerà del segretario per 10 ore settimanali, Sindia e Birori per 9 ore settimanali ciascuno. Infine il Comune di Aidomaggiore per 8 ore settimanali.

«La scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di gestione della segreteria comunale, senza peraltro penalizzare la qualità del servizio, assicurando lo svolgimento del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia», sottolineano gli amministratori di Paulilatino.

