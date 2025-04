All’estate mancano ancora alcun mesi, ma a Paulilatino l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallus si porta avanti. In collaborazione con la cooperativa Sacro Cuore di Paulilatino (che gestisce l’appalto dato dal Plus) ha già messo in campo una serie di idee da proporre a bambini e ragazzi durante l’estate. Per questo dal Comune sollecitano le famiglie a compilare le domande di adesione al servizio entro il prossimo 23 aprile, inoltrandole al protocollo del Comune o consegnandole a mano in Municipio. Per mail potranno essere spedite all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.paulilatino.or.it.

In particolare per i bambini che frequentano la scuola primaria, il lunedì, mercoledì, venerdì sarà proposto lo spiaggia day a Torregrande. La quota di compartecipazione all'attività estiva è di 100 euro per ciascun minore.

Per i ragazzi che frequentano invece la scuola secondaria di 1° grado saranno proposte una serie di attività sportive: beach tennis, windsurf ad esempio. Si terranno il lunedì, mercoledì, venerdì presso la struttura Eolo Beach Sports a Torregrande. In questo caso la quota di compartecipazione all'attività estiva e sportiva è di 140 euro per ciascun minore.

«A seguito della ricezione delle istanze, valutato il numero dei partecipanti, che non dovrà essere inferiore a 15 minori, l’ufficio provvederà a contattare le famiglie per il pagamento della quota di compartecipazione», spiegano dal Comune.

