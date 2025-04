Tempo un mese e mezzo e a Paulilatino dovrebbe essere ultimato il nuovo galoppatoio, spostato all’ingresso del paese. I lavori sono infatti in fase di ultimazione e il tradizionale palio dei rioni, in programma in estate, quest’anno si terrà nella nuova location.

Un intervento per 450 mila euro, frutto di un vecchio finanziamento regionale, che consentirà di liberare lo spazio vicino alle ex casermette e realizzare qui, grazie ad un altro importante finanziamento, un parco attrezzato. Diversi i problemi tecnici e burocratici che in questi anni hanno ritardato la realizzazione dell’opera attesa dal paese.

Tra questi anche la rescissione, consensuale, del contratto in essere con la vecchia ditta che stava eseguendo o i lavori. Soddisfatto il sindaco Domenico Gallus che spiega: «Anche se con ritardo rispetto a quelle che erano state le previsioni, il 2025 vedrà operativo il nuovo galoppatoio. La pista offrirà una maggiore sicurezza sia a chi corre sia al pubblico che assiste». L’intervento vedrà realizzare anche le scuderie.

