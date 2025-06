Dimissioni in massa dei consiglieri di minoranza a Paulilatino nella tarda serata di oggi in apertura del Consiglio comunale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso la chiusura dello svincolo sulla 131 (dove sono in corso i lavori per l’eliminazione dell’incrocio a raso ) per far fronte alla richiesta di un gruppo di allevatori per la raccolta del foraggio.

Ieri in aula il sindaco Domenico Gallus avrebbe dovuto rispondere all’interrogazione presentata a maggio dall’opposizione , ma la risposta per la minoranza è arrivata fuori tempo massimo visto che sabato lo svincolo è stato riaperto. “Questa decisione nasce dopo una serie di eventi che hanno evidenziato una gestione amministrativa distante dalle reali esigenze della comunità e una mancanza di dialogo costruttivo con il gruppo di opposizione “ , hanno evidenziato i consiglieri Mariano Cuscusa, Gianfranca Piredda, Salvatore Demartis e Giuseppe Floris nella lettera di dimissioni .E tra le situazioni denunciate quella appunto dello svincolo , che ha portato - ha ricordato la minoranza - anche ad un grave incidente stradale e ha creato problemi in occasione di un recente incendio per attivare la macchina dei soccorsi .

