Intervento di restauro e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Maddalena a Paulilatino. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento e il cantiere aprirà a breve.

Redatto dal progettista Francesco Intermite, prevede una spesa complessiva di 88.800 euro, di cui 50.290 euro per lavori, 6.338 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 32.170,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I lavori sono stati finanziati per 79.920 euro dalla Regione (la convenzione del finanziamento è stata siglata a marzo 2019 tra il Comune di Paulilatino e l’assessorato ai Lavori Pubblici) e per 8.880 euro da fondi del bilancio comunale.

A precedere il via definitivo ai lavori di restauro il parere favorevole espresso dal parroco, dalla curia e dalla Sovrintendenza. «Dopo tanto, anzi troppo tempo, finalmente questi lavori vedranno la luce – commenta il sindaco Gallus -. Questo finanziamento era in attesa di essere speso dalla fine della passata legislatura e ora è un altro punto del nostro programma che verrà realizzato». I lavori, che interesseranno in particolare la navata centrale, dureranno qualche mese.

