A Pau e Gonnosnò sono state fissate le dare per la prima seduta ufficiale dei consigli comunali, scaturiti dopo le elezioni del 7 e 8 giugno scorso.

A Pau, la prima uscita dell’amministrazione comunale guidata da Alessia Valente sarà sabato 20 giugno, alle 18.30, nella Sala Polifunzionale. Valente, che inizierà così il secondo mandato, per l'occasione ufficializzerà anche gli incarichi all'interno della Giunta.

A Gonnosnò, invece, l'insediamento è previsto per martedì 23, nei locali dell'ex Municipio, in via Matteotti (sala eventi culturali), alle 18. Il confermato Ignazio Peis, intanto, nelle scorse ore ha nominato la Giunta: il vice-sindaco Davide Cancedda, avrà anche la delega a Lavori Pubblici, urbanistica, assetto del territorio, occupazione, sport e spettacolo; Raffaela Pusceddu si occuperà di servizi sociali e politiche giovanili, mentre Barbara Melis seguirà Personale, politiche finanziarie e di bilancio, programmazione, affari generali, pubblica istruzione e cultura. “L'insediamento del Consiglio Comunale – commenta Peis - rappresenta il momento più importante, darà la piena operatività agli amministratori, nella continuità di ciò che è stato in questi anni, con l'obiettivo, come già ribadito e scritto nel programma, di tentare in ogni modo di coinvolgere i giovani della comunità, che dovranno essere i prossimi amministratori. Questo dovrà essere fatto con l'aiuto di coloro che hanno già vissuto l'esperienza. Sarà compito di ognuno di noi curare un piccolo pezzo di vita amministrativa, essendo ancora più inclusivi e a disposizione dei nostri concittadini”.

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