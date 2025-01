Saranno ben due i progetti del programma di Servizio Civile Universale proposti a Palmas Arborea tra il 2025 e il 2026. Infatti, nei giorni scorsi, il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande per due diverse attività.

Verranno selezionati 6 volontari che lavoreranno a due progetti: il primo è denominato “Dall’Informazione alla partecipazione – Volontari per una cittadinanza informata e consapevole”, mentre il secondo è “Volontari nella comunità – Servizi educativi per i Comuni della Sardegna”. Entrambi, come consuetudine, avranno una durata di 12 mesi e i ragazzi, per partecipare, dovranno aver compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo di età.

«Lo spirito e l'obiettivo dei progetti che ci riguardano è sempre lo stesso – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – vale a dire agevolare nel mondo digitale tutte le persone che hanno difficoltà e comunque aiutare in generale tutti quanti i cittadini che avranno bisogno nei settori in cui opereranno i volontari».

Gli interessati potranno presentare la domanda esclusivamente attraverso il link presente nel sito istituzionale dell’ente, entro il prossimo 18 febbraio.

