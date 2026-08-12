Novità a Baressa, per quanto concerne il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata. Il Comune, infatti, ha pubblicato un avviso per informare la cittadinanza che ha avuto inizio la distribuzione dei sacchetti. Dallo scorso venerdì 7 agosto, la consegna verrà effettuata nei locali dell’edificio comunale, dal lunedì al mercoledì, dalle 10 alle 13. Nello specifico, verrà effettuata la consegna dei sacchetti per l’umido, carta e cartone, plastica e metalli, vetro e secco residuo.

L’amministrazione comunale, per una corretta raccolta differenziata, invita i cittadini a ritirare il materiale negli orari indicati.

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