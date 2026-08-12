Il Comune di Morgongiori ha aperto i termini per la presentazione delle richieste per il progetto “Giovani e cultura insieme: una marcia in più per il futuro di tutti!”. Un intervento che premia con una borsa di studio gli studenti più meritevoli diplomati e laureati nell’anno scolastico 2025/2026 e residenti a Morgongiori.

In particolare, i diplomati potranno beneficiare di una borsa di studio che varia in base alla votazione finale: 600 euro per chi ha ottenuto una votazione di 100 e 100 e lode; 450 euro con una votazione tra i 99 e i 90; 300 euro per chi ha ottenuto tra 89 e 80. Al di sotto della votazione di 80 non è prevista la borsa. Per i laureati, invece, l’assegno, senza distinzione per il voto finale, ammonterà a 800 euro.

Le domande potranno essere presentate entro il 7 settembre per i neo-diplomati ed estesa al 22 dicembre per i laureati. La modulistica è disponibile nell’Ufficio socio-culturale in municipio e nel sito istituzionale dell’ente. Le domande, invece, potranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo, via e-mail (protocollo@comune.morgongiori.or.it) o tramite PEC (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Socio-culturale.

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