Grande fermento, a Gonnosnò, in vista dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice, in programma dal 17 al 19 agosto.

Organizzati dal Comitato della festa, in collaborazione con il Comune, il via lunedì 17, alle 17.30, con rosario e preghiera nella Chiesa di Sant’Elena. Alle 19.30, balli in piazza con Silvano Fadda e Carlo Boeddu. Alle 22.30, spettacolo etnico del gruppo “Dilliribois” e, a seguire, Dj Set. Martedì 18, alle 10.30, la processione con il simulacro della Santa per le vie del paese, accompagnata dall’organetto di Lorenzo Atzeni e dalle launeddas di Marco Atzeni, figuranti in costume sardo, fucilieri, confraternita di Escovedu e Villa Sant’Antonio. A seguire la messa accompagnata dal Coro di Gonnosnò e dalle launeddas di Innocenzo Melis. A seguire, su “Ballu e Cresia” e l’invito per i presenti. La sera, alle 19, nell’anfiteatro comunale, la “Caccia al Tesoro”, per grandi e piccoli. Alle 19.30, balli in piazza con Ireneo Massidda. Alle 22.30, concerto “Noi Sardopatici”, con Piero Marras e la sua band. A seguire i balli sardi. Mercoledì 19, alle 17, i giochi e scivoli d’acqua per i bambini. Alle 19.30, balli in piazza con Ireneo Massidda. Alle 22.30 lo spettacolo con “Carovana Folk Band 2.0”, estrazione biglietti della lotteria e balli sardi.

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